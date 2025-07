Scaffali senza caffè nei supermercati tedeschi | la nuova norma dal 2025

Dal 2025, i supermercati in Germania stanno affrontando una situazione inedita: le confezioni di caffè sono sparite dagli scaffali accessibili al pubblico. Questa misura, già in vigore in molte catene come Edeka, Lidl e Rewe, nasce come risposta all’aumento dei furti e all’incremento del prezzo del caffè, salito del 12,2% rispetto allo scorso anno. In questo scenario, i clienti trovano spesso solo fotografie del prodotto o scaffali vuoti, mentre il caffè è custodito in aree protette. La gestione innovativa del prodotto mira a proteggere sia la merce sia la sostenibilità economica delle attività commerciali. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

