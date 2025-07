Sant’Orsola il nuovo polo per curare le pazienti oncologiche

Bologna, 23 luglio 2025 - Un luogo pensato per accogliere, sostenere e accompagnare. E capace di mettere al centro i bisogni assistenziali e le esigenze relazionali delle pazienti e delle loro famiglie. Nasce così il ‘nuovo Addarii’, il reparto di Oncologia medica senologica e Ginecologica del Policlinico Sant’Orsola. Situato al padiglione 2 e già operativo da una decina di giorni, il polo accorpa in un’unica sede il padiglione 26, la vecchia struttura dell’Addarri non più conforme alle norme antisismiche, e gli spazi al primo piano del padiglione 11. E, come sottolinea Chiara Gibertoni, direttrice generale dell’Irccs, «riunire la parte ambulatoriale con l’attività di day service e day hospital significa ottimizzare il lavoro dell’equipe medica». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sant’Orsola, il nuovo polo per curare le pazienti oncologiche

