San Siro il caso della bocciatura del Meazza per gli Europei Che non arriva dall’Uefa ma dalla Figc con un documento sulle asserite carenze dell’impianto

“San Siro senza requisiti Uefa: niente Euro 2032. La soluzione è il nuovo stadio”, titolava il 19 luglio scorso la Gazzetta dello sport. E dietro a lei, tutti i quotidiani sportivi e non. “ Ieri (giovedì 18 luglio, ndr) si è svolta a Palazzo Marino una riunione che ha visto al tavolo i due club milanesi, primo cittadino, Figc e Uefa. Oggetto all’ordine del giorno: la situazione del Meazza in vista dell’Europeo 2032, che l’Italia ospiterà assieme alla Turchia. Conclusioni? Pessime: l’attuale impianto milanese (.) non ha i requisiti, non è adeguato agli standard Uefa e non potrebbe quindi ospitare la rassegna calcistica continentale ”, spiegava il quotidiano sportivo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - San Siro, il caso della bocciatura del Meazza per gli Europei. Che non arriva dall’Uefa ma dalla Figc con un documento sulle asserite carenze dell’impianto

