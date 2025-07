san felice circeo torna la freepress oscarwine

Torna la freepress oscarwine e la nuova uscita sarà in occasione del secondo appuntamento con A Better Tomorrow, ciclo di talk organizzati a San Felice Circeo dall'agenzia di comunicazione Cenacoli in collaborazione con BAT Italia, in programma fino al 4 agosto a Vigna la Corte. La scelta non è a caso perché i temi del giornale e dell'evento, coincideranno. ‘Trump vs Europa: dazi nostri.' A confrontarsi su questo argomento saranno il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, l'europarlamentare Salvatore De Meo – presidente della Delegazione Ue per i rapporti con la Nato – l'autore satirico Federico Palmaroli, in arte Osho, e Livio Buffo, Ceo di Cenacoli e fondatore di oscarwine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

