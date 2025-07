Samsung Galaxy Z Fold7 introduce una modalità esclusiva per il design pieghevole dello smartphone

Con la modalità Side-by-Side Editing sarà possibile visualizzare contemporaneamente la versione originale e quella modificata di una foto. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy Z Fold7 introduce una modalità esclusiva per il design pieghevole dello smartphone

In questa notizia si parla di: modalità - samsung - galaxy - fold7

La modalità desktop di Google “impara” da Samsung DeX: arriverà con Android 16 - Al Google I/O 2025 il colosso statunitense ha confermato di essere al lavoro, grazie alla collaborazione con Samsung, sulla modalità desktop che arriverà con Android 16.

Android 16 si affida a Samsung DeX per la modalità desktop - In occasione di Google I/O 2025 sono emersi alcuni interessanti dettagli sulla nuova modalità desktop di Android 16 L'articolo Android 16 si affida a Samsung DeX per la modalità desktop proviene da TuttoAndroid.

Google migliora Cerchia e cerca in modalità orizzontale e Samsung ringrazia - Di recente il team di sviluppatori di Google ha introdotto un nuovo layout per la funzione Cerchia e cerca in modalità orizzontale L'articolo Google migliora Cerchia e cerca in modalità orizzontale e Samsung ringrazia proviene da TuttoAndroid.

Il Galaxy Z Fold7 è un gigante passo avanti per la durabilità ! #Innovation #SamsungGalaxy Vai su X

I nuovi Samsung Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 Galaxy AI sono arrivati. Scoprili nei WINDTRE Store ad un prezzo vantaggioso e con giga illimitati in 5G! In più raddoppia la memoria: la versione 512GB al prezzo della 256GB. Ti aspettiamo nello store Vai su Facebook

Recensione Samsung Galaxy Z Fold7: rivoluzionato, ma per pochi!| Video; Il futuro è qui: Samsung Galaxy Z Fold7 è un top di gamma totale, Flip7 è magia; Quattro nuove funzioni IA in arrivo sui Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 e Watch8.