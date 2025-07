Salerno bambina positiva alla cocaina | i genitori la portano via dall’ospedale

Carabinieri e polizia sono impegnati nelle ricerche di una neonata di soli quattro mesi, portata via questa mattina dal padre dall’ospedale di Salerno senza l’autorizzazione dei medici. La bambina, figlia di una coppia di origine marocchina e senza una residenza fissa, era stata trasportata nella notte all’ospedale “Ruggi d’Aragona” con un codice azzurro. Gli accertamenti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Salerno, bambina positiva alla cocaina: i genitori la portano via dall’ospedale

Salerno, bimba di 4 mesi positiva alla cocaina: il padre la porta via dall’ospedale e fugge - La neonata era ricoverata al Ruggi per un malore. Il padre l’ha portata via senza autorizzazione: indagini in corso.

Bambina di 4 mesi positiva alla cocaina, i genitori la portano via dall'ospedale e fuggono - Una bambina di 4 mesi a seguito di un malessere è stata accompagnata ieri dai genitori - Lo riporta msn.com

Salerno, bambina di 4 anni positiva alla cocaina. Il padre la porta via dall'ospedale, indagini in corso - Tuttavia, pur avendo bisogno di ulteriore assistenza medica il padre l'avrebbe portata via prima delle ... Da affaritaliani.it