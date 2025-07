Russo fuori cinese dentro Cosa sappiamo sull’ultimo drone recuperato dall’Ucraina

Non c’è dubbio alcuno che la componentistica made-in-China ricopra un ruolo privilegiato nell’ Oboronno-Promyshlennyy Kompleks, nome con cui gli stessi russi indicano il proprio apparato industriale-militare. La progressiva esclusione della Russia dalla rete commerciale occidentale avviata nel 2014 attraverso l’imposizione di molteplici pacchetti di sanzioni ha infatti spinto Mosca sia a cercare di penetrare ( talvolta con successo ) il muro eretto dall’Occidente, sia a cercare fornitori alternativi per ottenere la componentistica di macchine ed equipaggiamenti necessari allo sforzo bellico. Un ruolo per cui Pechino sembra essere naturalmente adatta, per il combinato disposto del know-how di cui il Paese dispone nell’ambito tecnologico e, soprattutto, della sua più o meno di comodo vicinanza politica al Cremlino (su cui si è espresso piuttosto di recente il ministro degli esteri cinese Wang Yi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Russo fuori, cinese dentro. Cosa sappiamo sull’ultimo drone recuperato dall’Ucraina

In questa notizia si parla di: russo - fuori - cinese - cosa

Wagner fuori dal Mali. Riassetto russo sotto la storia della missione compiuta - Il 6 giugno 2025 il Gruppo Wagner ha annunciato il ritiro dal Mali, dichiarando conclusa la propria missione dopo tre anni e mezzo di operazioni.

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Savita Russo subito fuori! Attesa per Esposito e Avanzato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.13: La sudafricana Martin avanza nei -63 kg 11.11: Savita Russo esce subito di scena, immobilizzata dalla tedesca Stolze, non riesce a liberarsi e subisce l’ippon.

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Savita Russo e Antonio Esposito subito fuori, tra poco Avanzato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.46: Uno shido a testa 12.45: Avanza Fazliu e ora Avanzato sul tatami 2 contro la rumena Zuaznabar-Torres 12.

È molto inusuale che il leader della Cina faccia perdere le sue tracce per due volte in poco tempo, tra maggio e luglio. Cosa sta succedendo a Pechino? Vai su Facebook

L’illusione dell’amicizia senza limiti nella cooperazione tra Cina e Russia; Perché Russia e Cina rimarranno fuori dalla crisi mediorientale. L’analisi del gen. Jean; Negoziati Ucraina, Washington e Kiev si incontrano domenica a Riad.

Perché la Cina non può permettersi una Russia sconfitta. L’analisi di Fardella - Cina, Wang Yi ha espresso la posizione cinese secondo cui una sconfitta della Russia in Ucraina ... Secondo formiche.net

Cosa farà la Cina? - Il Post - Cina e Russia Nel corso del Novecento, Cina e Russia hanno avuto un rapporto spesso ambiguo. Da ilpost.it