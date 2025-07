Russia-Ucraina la spinta di Kiev dopo i negoziati | Ad agosto incontro Putin-Zelensky con Trump ed Erdogan Le condizioni di Mosca

Sono durati meno di un’ora i colloqui di oggi a Istanbul tra le delegazioni russa e ucraina. Il capo delegazione del Cremlino, Vladimir Medinsky, ha annunciato che le parti hanno concordato altri scambi di prigionieri, per un totale di 1.200 ciascuno. Lo scambio coinvolge non solo personale militare, ma anche civile, secondo una fonte citata dalla agenzia russa Tass. I negoziati erano iniziato con un faccia a faccia tra i capi delle due delegazioni, l’ucraino Rustem Umerov e il russo Vladimir Medinsky. Dal lato ucraina, la delegazione di Kiev prova ad accelerare, proponendo un vertice ai massimi livelli per il mese prossimo. 🔗 Leggi su Open.online

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - (Adnkronos) – La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche.

Ucraina, raid Russia contro Kharkiv. Seul: 600 soldati morti finora per Mosca - (Adnkronos) – La Russia ha lanciato un attacco in diverse ondate, 16 secondo i media ucraini, contro Kharkiv, provocando 45 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, e danni significativi alle infrastrutture civili, inclusi ambulatori.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Droni russi su Kiev, esplosioni. Stop alle armi Usa all'Ucraina, Zelensky: "Chiariremo" Mosca: "Senza armi americane a Kiev la fine della guerra è più vicina". Tajani: "Sosteniamo gli sforzi di Trump per la pace". CNN: "La Corea del Nord pronta a inviare altri 30

Guerra Ucraina, cominciati ad Istanbul i colloqui tra le delegazioni di Mosca e Kiev. LIVE

Guerra Ucraina, Zelensky: "Nuovi colloqui Kiev-Mosca mercoledì" - Si terrà mercoledì 23 luglio la nuova tornata di negoziati tra Ucraina e Russia.