Il terzo round di colloqui tra Mosca e Kiev si è concluso a Istanbul. Sono durati circa 40 minuti. Com'è andata? Deciso uno scambio di prigionieri. Russia e Ucraina si scambieranno non solo personale militare, ma anche civili. Secondo una fonte citata dall'agenzia Tass, l'accordo è stato raggiunto durante il terzo round di colloqui conclusi da poco a Istanbul. "Il risultato principale: scambi non solo di personale militare, ma anche di civili", ha affermato la fonte. Le delegazioni hanno concordato altri scambi di prigionieri per un totale di 1.200 per parte, come ha detto il capo delegazione russo, Vladimir Medinsky. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Russia-Ucraina, deciso scambio di prigionieri (militari e civili)