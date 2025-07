Ruolo importante nella crescita di Jannik | Sinner riprende Ferrara come preparatore

Jannik Sinner guarda al passato per lanciarsi nel futuro e riconferma Umberto Ferrara, allontanato dopo il caso Clostebol, come suo preparatore atletico. Lo annuncia lo staff: "Jannik Sinner ha deciso di riaffidare a Umberto Ferrara il ruolo di preparatore atletico, con effetto immediato". Una scelta, questa, che "è stata presa in accordo con il team di gestione di Jannik, nell'ambito della preparazione ai prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e lo US Open". Ferrara, prosegue la nota, "ha svolto un ruolo importante nella crescita di Jannik fino ad oggi e il suo ritorno riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alle prestazioni ai massimi livelli".

