Rugby il Galles ha scelto il ct per risalire la china

A partire dal 1° settembre, Steve Tandy sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale di rugby del Galles e guiderà la squadra verso la Coppa del Mondo 2027 in Australia. Tandy, 45 anni, originario di Tonmawr, vanta una carriera da allenatore ricca e articolata. Dopo essere stato head coach degli Ospreys per sei anni, ha fatto parte dello staff dei British & Irish Lions nel 2021 e più recentemente ha lavorato con la squadra scozzese durante un tour contro i New Zealand Maori, Fiji e Samoa. La sua nomina rappresenta un tassello chiave nella strategia quinquennale della Welsh Rugby Union (WRU) per rilanciare la nazionale maschile.

