Rugani nel mirino del Sassuolo? Risponde l’AD neroverde Carnevali | Siamo interessati ma… L’ammissione fa spazio a quella realtà!

Rugani al Sassuolo s’ha da fare? Il difensore della Vecchia Signora è nelle mire dei neroverdi, ma.tutte le dichiarazioni di Carnevali. Daniele Rugani andrĂ al Sassuolo o rimarrĂ alla Juventus in vista della prossima stagione? La risposta arriva dall’AD del club neroverde, Giovanni Carnevali. Il dirigente del club emiliano ha confermato che sussiste un interessamento del club. Tuttavia, questo interessamento è fine a sĂ© stesso: il club bianconero ha giĂ deciso di trattenere il difensore tra le fila della Vecchia Signora. Ecco le sue parole. PAROLE – « Siamo interessati a Rugani, ma la Juventus lo tratterrà » L’interesse dalla Serie A: Genoa e Sassuolo si fanno avanti per Rugani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani nel mirino del Sassuolo? Risponde l’AD neroverde Carnevali: «Siamo interessati, ma…». L’ammissione fa spazio a quella realtĂ !

In questa notizia si parla di: sassuolo - rugani - carnevali - mirino

Calciomercato Sassuolo, clamoroso colpo per la difesa: nel mirino Daniele Rugani. La situazione della trattativa - Calciomercato Sassuolo: occhi su Daniele Rugani, possibile rinforzo per la difesa. Un grande colpo per la squadra neroverde Il Calciomercato Sassuolo entra nel vivo e guarda con attenzione alle occasioni in uscita dai top club di Serie A.

Juventus, Sassuolo in pole per Rugani - Juventus, Rugani verso l’addio: il Sassuolo in pole Daniele Rugani, difensore della Juventus, sembra destinato a lasciare Torino dopo il Mondiale per Club 2025.

Calciomercato Sassuolo, Rugani obiettivo concreto. Cosa bisogna fare per arrivare alla fumata bianca con la Juve? - Calciomercato Sassuolo: Daniele Rugani nel mirino per rinforzare la difesa. La situazione della trattativa Il Calciomercato Sassuolo inizia a prendere forma e guarda con decisione all’esperienza e alla solidità per affrontare al meglio il ritorno in Serie A.

Rugani nel mirino del Sassuolo? Risponde Carnevali!; Carnevali: Rugani obiettivo come Fadera. Laurienté e il calciomercato: vi spiego; Sassuolo, Carnevali e la rivelazione sul futuro: nel mirino la Juventus?.

Rugani, Carnevali chiama la Juve: "Al Sassuolo interessa, ma non credo che..." - Rientrato alla Continassa dopo il prestito all'Ajax, Daniele Rugani sembra intenzionato a restare ancorato alla rosa bianconera per la prossima stagione. Lo riporta tuttosport.com

Sassuolo, Carnevali: “Pinamonti e Volpato? Non credo vogliano andare via, non è arrivata nessuna richiesta” - Nel momento in cui termineremo il ritiro parleremo anche con lui, credo che ci sia la volontà di continuare questo ... Da gianlucadimarzio.com