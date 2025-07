Royal Family Rosie Roche morta per trauma cranico rinvenuta pistola accanto al cadavere il coroner | Si è suicidata

Studentessa di 20 anni e cugina di William e Harry, Rosie Roche è morta per un trauma cranico: trovata accanto a un’arma, indagini escludono terze parti Aggiornamenti sull'ultima tragedia che ha colpito la Royal Family britannica. Rosie Roche, la cugina 20enne dei principi William e Harry, è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Royal Family, Rosie Roche morta per "trauma cranico", rinvenuta pistola accanto al cadavere, il coroner: "Si è suicidata"

In questa notizia si parla di: rosie - roche - royal - family

Tragedia William e Harry, chi era per loro Rosie Roche: morta a 20 anni - Tragedia per William e Harry, trovata morta la cugina Rosie Roche, aveva appena 20 anni. Accanto al corpo trovata una pistola, ma per la polizia non sarebbe omicidio.

Trovata morta la cugina di William e Harry d’Inghilterra. Rosie Roche aveva 20 anni - Roma, 22 luglio 2025 – Un grave lutto colpisce William e Harry d’Inghilterra. Rosie Roche, 20 anni, è stata trovata morta lo scorso 14 luglio nella casa di famiglia a Norton, nel Wletshire.

Trovata morta la 20enne Rosie Roche, cugina dei principi William e Harry: accanto al corpo una pistola - Dramma nella famiglia reale inglese. Rosie Roche è stata trovata morta nella casa di famiglia a Norton, nel Wiltshire: era cugina di secondo grado dei principi William e Harry.

Royal Family, Rosie Roche morta per "trauma cranico", rinvenuta pistola accanto al cadavere, il coroner: "Si è suicidata" Vai su X

È stata rivelata la causa della morte di Rosie Roche, cugina ventenne di secondo grado dei principi William e Harry, trovata senza vita nella sua casa Vai su Facebook

Royal Family in lutto per la tragedia di Rosie Roche, cugina di William e Harry. Chi era e com’è morta; Tragedia nella famiglia reale inglese: Rosie Roche, la cugina dei principi William e Harry, suicida a soli 20 anni; Lutto nella Royal Family, trovata morta a 20 anni la cugina di William ed Harry: «Nelle vicinanze rinvenuta un’arma da fuoco.

Una tragedia nella Royal Family: la ventenne Rosie Roche trovata morta con una pistola accanto - Tragedia nella Royal Family: Rosie Roche, cugina ventenne di William e Harry, trovata morta con una pistola accanto. Da alfemminile.com

Royal Family in lutto per la tragedia di Rosie Roche, cugina di William e Harry. Chi era e com’è morta - Era nipote dello zio di Lady Diana ed è stata trovata senza vita nella tenuta di famiglia nel Wiltshire: ora è stata aperta un'inchiesta. Scrive libero.it