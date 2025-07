Roveleto scontro sulla via Emilia | traffico deviato nel controviale

Incidente sulla via Emilia a Roveleto di Cadeo nella mattinata di mercoledì 23 luglio: scontro tra due veicoli, il traffico deviato nel controviale. Non si registrano fortunatamente persone ferite. I rilievi sono a cura degli agenti della polizia locale di Cadeo, intervenuti assieme ai. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: roveleto - scontro - emilia - traffico

Roveleto, scontro sulla via Emilia: traffico deviato nel controviale; SS47. Incidente in galleria direzione Trento. Forti disagi al traffico in Valsugana; Travolto da un'auto lungo la via Emilia a Fontana Fredda, gravissimo.

Faenza. scontro tra tre auto sulla via Emilia: tre feriti, traffico in tilt - Tardo pomeriggio di caos sulla via Emilia, nel tratto compreso tra Faenza e Forlì, dove un incidente stradale ha coinvolto tre autovetture. Da ravennawebtv.it

Santarcangelo, incidente: scontro frontale tra un camion e una bisarca, via Emilia in tilt - Incidente stradale e traffico in tilt questa mattina sulla via Emilia a Santarcangelo ( nel tratto compreso tra via Bornaccino e la Strada di Gronda) ... corriereromagna.it scrive