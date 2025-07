Rotondi | Con Oscar Pesiri scompare un protagonista della vita pubblica avellinese

Tempo di lettura: < 1 minuto “Apprendo con profondo dolore la notizia della scomparsa dell’ingegnere Oscar Pesiri, amico discreto e affettuoso, ma soprattutto figura autorevole che ha saputo guidare con competenza e coraggio alcune delle stagioni piĂą complesse della vita pubblica di Avellino. Un professionista esperto, capace di scelte difficili, spesso onerose, ma sempre dettate dal senso del dovere e dalla passione civile. Alla consorte, ai figli – in particolare all’amico Fabrizio – e ai germani, in particolare al notaio Edgardo, rivolgo la mia piĂą sincera e affettuosa vicinanza”. Così il deputato Gianfranco Rotondi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rotondi: “Con Oscar Pesiri scompare un protagonista della vita pubblica avellinese”

