rossella sambucco conquista i social con values brand

. Un messaggio di autenticità che diventa virale nella moda italiana. A luglio, la moda italiana ha assistito a qualcosa di raro: non l’esplosione di una semplice tendenza, ma la nascita di un movimento. Protagonista? Rossella Sambucco, imprenditrice romana, fondatrice di VALUES Brand, il marchio che ha trasformato una t-shirt in un simbolo autentico di espressione personale. In poche settimane, VALUES ha travolto Instagram, acceso conversazioni su TikTok e conquistato l’attenzione di alcune tra le principali testate italiane. Non si tratta di semplici vestiti: VALUES vende messaggi, racconta identità , diffonde valori. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

