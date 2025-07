Roma terza maglia con verde e oro | quanto costa il kit

La Roma ha stupito tutti con la sua terza maglia, con un design che rompe con la tradizione accantonando il giallorosso per fare spazio al biancoverde. Firmata da Adidas, la divisa si ispira al verde e ai giardini della Capitale. Il bianco domina la maglia, accompagnato da dettagli verdi e gialli che impreziosiscono un completo davvero unico. Farà il suo esordio nell’amichevole del 26 luglio col Kaiserslautern, ma negli store fisici e online è già in vendita. La storia della maglia. Anche questa volta, Adidas e AS Roma hanno lavorato insieme per valorizzare il ricco patrimonio identitario del club, creando una maglia che celebri sia la tradizione che l’innovazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Roma, terza maglia con verde e oro: quanto costa il kit

Roma, le anticipazioni della nuova maglia away: torna il lupetto e spunta un fulmine - Un ritorno al futuro. La nuova maglia away della Roma per la stagione 2025/26 è stata svelata in anteprima da Footyheadlines, e la scelta stilistica di Adidas non lascia spazio all’indifferenza.

Quanto costa la terza maglia della Roma e quando farà il suo debutto in campo - La Roma ha lanciato il nuovo terzo kit della prossima stagione, una divisa - Secondo msn.com

Roma, presentata la terza maglia per la stasgione 2025/2026 - La maglia, pensata per celebrare la passione dei tifosi e il legame con la citta di Roma, presenta un design unico ispirato al verde delle ville romane ... Da sportmediaset.mediaset.it