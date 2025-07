Roma presto nuove cessioni | El Shaarawy proposto al Trabzonspor

Acquistare ancora, chiudere le ultime operazioni in entrata e poi dedicarsi a snellire l’organico: è questo il piano tracciato da Frederic Massara per le prossime settimane. Il direttore sportivo della Roma vuole consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa piĂą forte ma anche piĂą equilibrata rispetto alla scorsa stagione. Per farlo, oltre a completare la campagna acquisti, sarĂ necessario liberare alcune caselle e alleggerire il monte ingaggi. El Shaarawy a rischio. Uno dei nomi in bilico è quello di Stephan El Shaarawy. L’attaccante esterno classe 1992, a marzo scorso, ha visto scattare il rinnovo automatico del contratto fino al 2026, ma con un ingaggio ridotto a circa 1,5 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

