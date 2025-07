Roma incidente in cui ha perso la vita Valerio Sibilia | arrestato il pirata della strada

Roma, 23 luglio 2025 – È stato rintracciato ieri mattina dalla Polizia Locale di Roma Capitale, al termine di complesse indagini, il conducente dell’auto che, nella notte del 25 giugno, ha i nvestito e ucciso il 35enne Valerio Sibilia su viale Kant, per poi abbandonare l’auto sul posto, dandosi alla fuga e lasciando a terra la vittima. Gli agenti del VII Gruppo Tuscolano dei caschi bianchi, intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi, hanno subito avvia to i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti, raccogliendo le testimonianze e ogni elemento utile all’indagine, con accurati accertamenti sullo stato dei luoghi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

