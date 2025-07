Roma furto in casa della vedova Modugno | portata via cassaforte

(Adnkronos) – Furto nell'abitazione della vedova di Domenico Modugno, sull'Appia Antica, a Roma. I ladri, approfittando dell'assenza della proprietaria, hanno forzato una porta-finestra e si sono introdotti all'interno portando poi via la cassaforte. A dare l'allarme al 112 è stato il custode. Sul posto i carabinieri di zona, impegnati nelle indagini. (di Silvia Mancinelli)

In questa notizia si parla di: roma - furto - vedova - modugno

