Roma ecco il nuovo corso di Gasperini | Wesley atteso nella capitale Ferguson per il rilancio El Aynaoui in regia

Roma, nuovi arrivi e tanta fisicità : ecco come inizia il nuovo corso giallorosso con alla guida Gian Piero Gasperini La Roma lavora su più fronti per modellare la nuova squadra voluta da Gian Piero Gasperini. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è creare un gruppo fisicamente imponente, tecnico e dinamico, a cominciare dalla difesa. Daniele . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, ecco il nuovo corso di Gasperini: Wesley atteso nella capitale, Ferguson per il rilancio, El Aynaoui in regia

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Ormai ci siamo: tra appena due giorni prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Roma. A meno di 48 ore dall’inizio del primo ritiro dell’era Gasperini, Frederic Massara sta lavorando senza sosta per consegnare all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa all’altezza delle ambizioni giallorosse.

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - Era solo da capire chi avrebbe fatto la prima mossa per far saltare il banco, e prontamente la situazione si è scaldata in maniera importante.

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - La Roma perde per due a uno contro l'Atalanta e complica e non poco la sua corsa al quarto posto. La squadra di Ranieri parte forte ma subisce alla prima occasione il gol di Lookman che spezza l'equilibrio.

LA GAZZETTA | Dieta e triple sedute: ecco il nuovo corso di Gasperini; Calciomercato Roma – Via Abraham? No problem, ecco il sostituto; Wesley, la Roma ci prova: Gasperini lo contende alla Juve, ecco la richiesta del Flamengo.

Roma, ecco il nuovo corso giallorosso: profili giovani e con margini di crescita; Wesley il prossimo obiettivo - Roma, il nuovo corso di Gasperini e Massara all’insegna dei giovani di prospettiva: giallorossi pronti a chiudere con il Flamengo per Wesley La Roma del nuovo corso targato Gian Piero Gasperini e Rick ... Riporta calcionews24.com

LA GAZZETTA | Dieta e triple sedute: ecco il nuovo corso di Gasperini