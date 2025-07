Roma Dovbyk e Salah-Eddine ancora out | a rischio per il test contro l’UniPomezia

Niente da fare per Artem Dovbyk e Salah-Eddine. Anche nella seduta odierna a Trigoria i due hanno svolto lavoro differenziato e difficilmente saranno a disposizione di Gasperini p er l’amichevole di domani contro l’UniPomezia. L’attaccante ucraino si era fermato il giorno stesso del test con il Trastevere per un risentimento muscolare, mentre l’olandese è ai box da inizio ritiro a causa di un trauma distorsivo alla caviglia. Il tecnico giallorosso spera di poterli riavere in gruppo il prima possibile, con l’obiettivo di inserirli gradualmente nella fase di preparazione. La Roma affronterà impegni sempre più complicati nel corso delle prossime settimane e avere tutta la rosa a disposizione sarà fondamentale per il lavoro tattico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Dovbyk e Salah-Eddine ancora out: a rischio per il test contro l’UniPomezia

