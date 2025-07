Roma Dovbyk ancora out alla ripresa El Aynaoui si allena Darboe rientra in gruppo

Doveva rientrare in gruppo dopo il test con il Trastevere, ma così non è stato. Artem Dovbyk non si è allenato ieri con la squadra, alla ripresa degli allenamenti a Trigoria. Il centravanti ucraino, come riportato da Il Romanista, ha svolto lavoro individuale a causa del persistere di un fastidio muscolare. Il giorno e mezzo di riposo concesso da Gasperini non è bastato per smaltirlo. Assenti nella seduta pomeridiana anche Anass Salah-Eddine, alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia, e Buba SangarĂ©, uscito malconcio nel primo test a causa di un problema al flessore. Per tutti e tre seduta differenziata e nuovi controlli nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Dovbyk ancora out alla ripresa. El Aynaoui si allena, Darboe rientra in gruppo

