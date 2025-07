Roma doppio colpo con la tecnica del buco | assaltate due banche nel giro di poche ore

Due furti spettacolari, realizzati con modalitĂ identiche e a poche ore di distanza l’uno dall’altro, hanno scosso la capitale nella mattinata di lunedì 21 luglio. Vittime della cosiddetta “banda del buco”, due istituti di credito in zone opposte della cittĂ : la filiale Unicredit di via Cristoforo Colombo e la sede Bper di via Casalotti 185, entrambe svaligiate con una dinamica che lascia pochi dubbi sulla natura coordinata dei colpi. Un piano rodato: il blitz al lunedì. Il modus operandi è ormai consolidato: i ladri agiscono durante il fine settimana, quando l’attenzione è minore e le sedi sono chiuse, scavando un varco nei muri di locali sottostanti o adiacenti – spesso magazzini sfitti o locali in disuso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, doppio colpo con la tecnica del buco: assaltate due banche nel giro di poche ore

