Ritirato l’emendamento Pogliese | una vittoria per i lavoratori

Fratelli d’Italia ha ritirato l’emendamento al decreto Crisi Industriali, detto anche «ex Ilva», che avrebbe modificato le norme su prescrizione e decadenza dei crediti di lavoro. Lo ha comunicato ieri . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ritirato l’emendamento Pogliese: «una vittoria per i lavoratori»

In questa notizia si parla di: ritirato - emendamento - pogliese - vittoria

Ritirato l’emendamento “chioschi” che prevedeva strutture ogni 400 metri sulla Costa dei Trabocchi - Il Movimento 5 Stelle esprime soddisfazione per il ritiro dell’emendamento presentato dal consigliere regionale Nicola Campitelli, che avrebbe consentito la realizzazione di strutture commerciali ogni 400 metri lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi, "senza alcuna pianificazione né.

La denuncia del Wwf Abruzzo: "Spunta l'emendamento 'salva Ponte Celestino V'. Venga subito ritirato" - Un emendamento dietro il quale si nasconderebbe l’intenzione di “salvare” il progetto per la realizzazione del contestato Ponte Celestino V (tra Roccamorice e Manoppello) su cui da diverse settimane si è sollevata la polemica.

Ritirato l'emendamento sulla realizzazione del ponte Celestino V a Roccamorice - L’emendamento sul progetto del ponte Celestino V è stato ritirato. Ad annunciarlo è il presidente del comitato Sp 64 Francesco Palumbo, a margine della seduta del Consiglio regionale di mercoledì 11 giugno.

Lavoro, ritirato l’emendamento al Dl Ilva che anticipava prescrizione crediti da lavoro; Prescrizione dei crediti da lavoro, dietrofront della maggioranza; Dietrofront del governo: salta il condono sugli stipendi non pagati.

Lavoro, ritirato l’emendamento al Dl Ilva che anticipava prescrizione crediti da lavoro - Il relatore Pogliese (FdI): “Lo ripresenteremo per un altro provvedimento legislativo” ... Come scrive repubblica.it

Emendamento al dl crisi industriali ritirato per tempi stretti, sarà ripresentato in altro provvedimento - L’emendamento di Salvo Pogliese sulla prescrizione e decadenza dei crediti di lavoro, ritirato per i tempi stretti del decreto Ilva, sarà riproposto per un esame più approfondito e partecipato in futu ... Segnala gaeta.it