Rischio annegamento 9 bimbi sono morti Se l’avete svuotatela e non usatela | ritirate dal mercato 5,2 milioni di piscine ecco i marchi e i modelli coinvolti

Un difetto strutturale, all’apparenza innocuo, si è trasformato in una trappola mortale per almeno nove bambini, annegati tra il 2007 e il 2022. Per questo motivo, la Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo (CPSC) e l’agenzia Health Canada hanno annunciato ieri un imponente richiamo ufficiale per oltre 5,2 milioni di piscine fuori terra, vendute tra il 2002 e il 2025. L’allerta riguarda diversi modelli dei noti marchi Bestway, Intex Recreation e Polygroup, commercializzati anche in Italia, principalmente attraverso piattaforme online come Amazon e grandi catene di distribuzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Rischio annegamento, 9 bimbi sono morti. Se l’avete, svuotatela e non usatela”: ritirate dal mercato 5,2 milioni di piscine, ecco i marchi e i modelli coinvolti

