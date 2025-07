Risanamento a breve le demolizioni in via Quinto Ennio mentre Fratelli d' Italia invoca la proroga dei poteri speciali

Si sblocca il nodo di via Quinto Ennio. Le ultime quattro famiglie, ancora residenti all'interno delle baracche pronte alla demolizione, hanno scelto l'alloggio alternativo dopo un'iniziale resistenza. A breve potranno iniziare i lavori per buttare gi√Ļ i manufatti e liberare l'area che fa parte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Risanamento Rione Taormina, accettano alloggi proposti le ultime quattro famiglie di via Ennio Quinto - Rimosso anche l'ultimo ostacolo sul risanamento di via Ennio Quinto del rione Taormina . Secondo rtp.gazzettadelsud.it

Risanamento in via Ennio Quinto, ultimatum del subcommissario Trovato alle ultime quattro famiglie - Frena l'ultima fase dello sbaraccamento di via Ennio Quinto del rione Taormina. Si legge su rtp.gazzettadelsud.it