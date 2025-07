Rinvio a giudizio per i sei indagati del caso Park Towers | il brianzolo Roberto Verderio Devero Costruzioni a processo

O ggi, 23 luglio, mentre al settimo piano si svolgono gli interrogatori preventivi di sei indagati nell'inchiesta sull'urbanistica di Milano, è in corso l'udienza preliminare sul caso Park Towers. La gip Alessandra Di Fazio ha deciso di mandare a processo gli imputati, tra cui il costruttore. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

indagati - caso - park - towers

