Rinaturalizzazione delle aree urbane degradate un bando da oltre 11 milioni

Trasformare in spazi verdi, naturali e fruibili aree pubbliche oggi degradate e impermeabilizzate, puntando sul recupero ecologico e sulla rigenerazione ambientale del territorio. Questo il principale obiettivo dell‚Äôavviso approvato dalla Giunta regionale, rivolto a Comuni, Unioni di Comuni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Rinaturalizzazione dei suoli degradati, 10 milioni ai Comuni della Toscana - Oltre 10 milioni di euro dalla Regione per sostenere i Comuni nella rinaturalizzazione dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano. Lo riporta gonews.it