Alla Juventus il mercato entra nel vivo: la dirigenza vuole consegnare a Tudor una squadra competitiva su tutti i fronti. Dopo un’altra stagione vissuta tra delusioni e transizione, alla Juventus il tempo degli alibi sembra essere finito. In campo e sugli spalti, la pazienza è arrivata al limite. I tifosi vogliono risposte concrete, e il nuovo corso affidato a Igor Tudor non può permettersi passi falsi. Proprio per questo, il mercato estivo è diventato una vera e propria missione: costruire una rosa in grado di affrontare le tre competizioni della prossima stagione senza rimpianti né scuse. E in questa direzione, la dirigenza sta accelerando ogni mossa. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Riecco Tonali, blitz Juventus: la trattativa prende quota