Ricreare la politica oltre i tribunali.

Non è un gran momento, questo, per diritto, giudici e corti di giustizia. Le relazioni internazionali corrono più che mai sul binario della forza, dall'Ucraina a Gaza all'Iran, senza minimamente curarsi neanche per ipocrisia di norme e tribunali. Nella più antica democrazia del mondo, gli Stati Uniti, è in corso un duro conflitto fra i poteri, e non è detto che il giudiziario la spunti sull'esecutivo. È una dinamica pericolosa, non c'è alcun dubbio: non solo un ordine liberale non può fare a meno dello Stato di diritto, ma anche nei rapporti fra le nazioni dev'esserci un minimo di struttura normativa se non altro per rendere il Pianeta un po' meno invivibile e incivile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

