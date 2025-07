Ricci indagato compaiono i manifesti | Evento annullato Imbarazzo a sinistra

Che non fosse un banale temporale estivo, passeggero e insignificante, era apparso chiaro dal primo minuto. Ora, la difficolt√† del Movimento Cinque Stelle nell'appoggiare un candidato a una posizione strategica come la Presidenza della Regione Marche,¬† raggiunto da un avviso di garanzia, √® emersa in tutta la sua plateale evidenza. Una rigidit√† morale da sempre al centro della politica dei pentastellati. E cos√¨, un evento pensato e organizzato per il sostegno a Matteo Ricci, √® stato annullato in un amen. Nessun mistero, nessuna scusa, ma anzi il desiderio di mettere, nero su bianco un evidente disagio che rischia di trasformarsi in un divorzio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

