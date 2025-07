Resident Evil | Zach Cregger torna a parlare del suo film

Il regista dell'osannato "Barbarian" Zach Cregger è tornato a parlare del suo prossimo film ispirato alla saga videoludica Resident Evil. Con gli appassionati di genere horror in attesa di dare uno sguardo a " Weapons ", il regista Zach Cregger è tornato a parlare di Resident Evil in occasione di una nuova intervista riportata in rete da Deadline. In particolare, il regista sottolineato il motivo per cui ha scelto di accettare questa nuova esperienza lavorativa: "Perché adoro i giochi. Ho giocato a tutti i giochi. Ho giocato a Resident Evil 4 un centinaio di volte. Ne sono ossessionato. E quindi, voglio solo raccontare una storia che sembri onorare l'esperienza che si vive giocando.

Resident Evil 4 ha influenzato Uncharted, Gears of War ed altri giochi, secondo un ex-Naughty Dog - Lanciato oltre vent’anni fa, Resident Evil 4 continua a far parlare di sé non solo per la sua influenza sul genere survival horror, ma anche per l’impatto strutturale che ha avuto sull’intero settore videoludico.

Lezioni da imparare dai remake di resident evil per re9: requiem - Il franchise di Resident Evil si appresta a presentare il suo nuovo capitolo, Requiem, che promette di essere una delle esperienze più innovative e coinvolgenti della serie.

Resident evil requiem può recuperare il personaggio deluso di RE8 - Il mondo di Resident Evil si prepara a un ritorno atteso dopo cinque anni di attesa, con il nuovo capitolo Resident Evil Requiem.

