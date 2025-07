Renault sorride | crescono le vendite soprattutto fuori Europa Il 41% è full hybrid

Vendite mondiali del marchio in aumento del 2,7%. Il marchio accelera su elettrico e ibrido. Prosegue il successo di Dacia Sandero in Europa. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Renault sorride: crescono le vendite, soprattutto fuori Europa. Il 41% è full hybrid

In questa notizia si parla di: europa - vendite - renault - sorride

Elon Musk rassicura sul futuro di Tesla nonostante le vendite deboli in Europa - Elon Musk cerca di spazzare via le preoccupazioni su Tesla. Il colosso delle auto elettriche "ha perso" potenziali acquirenti di sinistra ma ne ha guadagnati a destra, ha detto il miliardario riferendosi al boicottaggio di molti democratici verso le auto Tesla dopo la sua discesa in campo politica.

Elon Musk rassicura su Tesla: vendite in calo in Europa ma forti altrove - Elon Musk cerca di spazzare via le preoccupazioni su Tesla. Il colosso delle auto elettriche "ha perso" potenziali acquirenti di sinistra ma ne ha guadagnati a destra, ha detto il miliardario riferendosi al boicottaggio di molti democratici verso le auto Tesla dopo la sua discesa in campo politica.

Tesla: crollo delle vendite in Europa ad aprile, immatricolazioni giù del 52,6% - Crollano ancora le vendite di Tesla in aprile in Europa: le immatricolazioni sono 5.475, a fronte delle 11.

Renault sorride: crescono le vendite, soprattutto fuori Europa. Il 41% è full hybrid; Auto più vendute in Europa: nessuna italiana tra le prime dieci; Auto più vendute in Europa: dominio francese, Golf in caduta - Mercato - AutoMoto.

Renault sorride: crescono le vendite, soprattutto fuori Europa. Il 41% è full hybrid - Prosegue il successo di Dacia Sandero in Europa ... Secondo dmove.it

Renault Group, vendite mondiali +1,3% in I semestre - Renault Group registra nel primo semestre 2025 un aumento delle vendite mondiali (+1,3% rispetto al 2024), raggiungendo 1. Da msn.com