Regionali 2025 parlamentari Forza Italia sul candidato presidente | D' Attis scelta giusta

BRINDISI - Potrebbe essere brindisino il prossimo candidato alla presidenza della Regione Puglia per conto del centrodestra. Il nome di Mauro D'Attis si fa sempre piĂą forte. Nelle ultime ore, una serie di note stampa provenienti da esponenti politici locali, regionali e nazionali del partito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Regionali, Vannacci: “Candidato presidente sarà scelto da vertici” - Tempo di lettura: < 1 minuto Il candidato per le Regionali in Campania? Per l’europarlamentare Roberto Vannacci “lo decideranno a livello nazionale.

Regionali, Pd e M5S irpini predicano calma sul nome del candidato - Tempo di lettura: 3 minuti In occasione di un confronto tenuto ad Avellino alla presenza dell’eurodeputata Lucia Annunziata ( CLICCA E LEGGI QUI) era presenti anche i deputati Toni Ricciard i del Pd e Michele Gubitosa del M5S che hanno espresso le loro posizioni in vista delle prossime regionali.

Regionali, De Luca usa l’ironia: “Candidato capolista? Intanto concorro con Trump per il papato” - Tempo di lettura: < 1 minuto “Perché candidarsi solo capolista alla Regione? Intanto sono in concorrenza con Trump per il papato, poi verifichiamo se è possibile candidarsi come capolista”.

Regionali 2025, parlamentari Forza Italia sul candidato presidente: D'Attis scelta giusta; Regionali, Tajani: Uniti in tutte le regioni. Appena possibile altro vertice.

Regionali: parlamentari Fi Puglia, 'bandierine? Noi non lo diremmo per Veneto' - "Se la Lega dovesse, con accordo dei leader, esprimere il candidato in Veneto o altrove, Forza Italia non parlerebbe di 'bandierine' e così dovrebbe essere al contrario. Lo riporta lanuovasardegna.it

Regionali 2025, nel centrodestra il favorito è l'azzurro D'Attis: "Convinceremo i pugliesi" - Mauro D'Attis scalpita per la candidatura a presidente del centrodestra in vista delle elezioni regionali ... Riporta foggiatoday.it