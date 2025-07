Reato di femminicidio Senato approva il ddl all'unanimità | cosa prevede e quali sono le novità

Dopo il sì unanime del Senato il ddl femminicidio ora andrà alla Camera per l’ok definitivo. Tra le novità principali la nuova legge prevede il reato di femminicidio e punisce con l’ergastolo chiunque uccida una donna, “commettendo il fatto con atti di discriminazione o di odio verso la vittima in quanto donna". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giorgia Meloni: Possibili modifiche al reato di femminicidio in Parlamento - Al testo che introduce il reato di femminicidio "il Parlamento potrà apportare le modifiche che riterrà opportune per renderlo più efficace, credo che quella sia la sede per presentare la sua proposta e ampliare lo spettro del reato".

Meloni: Legge femminicidio riconosce specificità del reato - Roma, 7 mag. (askanews) - Una delle leggi sul tema violenza contro le donne "è all'esame del Parlamento: introduce nell'ordinamento il delitto di femminicidio come reato autonomo" in cui si "riconosce che nella violenza contro le donne c'è una specificità e cioè che troppe donne muoiono semplicemente perché sono donne e non per altre ragioni.

Femminicidio, appello di 80 docenti universitarie giuriste contro l'introduzione del reato: "Modo superficiale di affrontare la questione" - DOCUMENTO - Tra le motivazioni della contrarietà delle docenti, c'è il fatto che nel DL la pena prevista per il femminicidio sia sempre l'ergastolo: "una pena fissa che è contraria al diritto penale e al principio di rieducazione" Quasi 80 docenti universitarie di diritto penale hanno firmato un appello

Un nuovo articolo, il 577-bis, è quello introdotto nel codice penale per prevedere il nuovo reato di femminicidio. Lo stabilisce il disegno di legge licenziato all'unanimità dal Senato che ora passa all'esame della Camera. Si prevede così una fattispecie specific

#senato #FEMMINICIDIO come reato autonomo non più aggravante. Un Segnale forte e necessario. Approvato all'unanimità ? Il DDL prevede ergastolo,ma anche tutele rafforzate per le vittime di violenza, 2mln annui in più sul fondo per orfani femminicidi!

