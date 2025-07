Rampelli | Rispondo agli straccioni 5S odg su vitalizi non esiste

ROMA – “Sono stato accusato da un gruppo di straccioni dei 5 Stelle di aver presentato un ordine del giorno per ripristinare i vitalizi e aumentare di 1000 euro al mese l’indennitĂ dei parlamentari. Non c’è niente di piĂą falso, le immagini che stanno circolando sono false, quell’ordine del giorno non è mai esistito”. Così il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, risponde con un video sui social alle accuse dei 5 Stelle su un presunto ordine del giorno sui vitalizi. Rampelli chiarisce di aver “chiesto agli uffici della Camera di stilare un ordine del giorno per equiparare gli istituti comuni di Camera e Senato ma relativamente al trattamento dei dipendenti (dirigenti, documentaristi, archivisti, assistenti, consiglieri) perchĂ© la Camera è stata costretta, per i pensionamenti, a fare tanti concorsi molto onerosi”, aggiungendo che “un concorso costa circa 200mila euro”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Rampelli: “Rispondo agli straccioni 5S, odg su vitalizi non esiste”

