L'ex difensore Adil Rami, al Milan nella stagione 2014-2015, si sfoga duramente sul suo canale Twitch contro la stella del Barcellona Lamine Yamal, che tanto ha fatto discutere quest'estate, tra le altre cose per la sua festa di compleanno: "Calcisticamente parlando niente da dire: è un crack e vincerà sicuramente il Pallone d'Oro e la Champions. Umanamente parlando invece può andarsene a. Il modo in cui ha stretto la mano a Cristiano Ronaldo mi ha fatto incazzare". Al francese non sono piaciuti nemmeno altri atteggiamenti, come la scelta di portare i pantaloncini ben sotto la vita: "Come fanno nelle carceri degli Usa o in Messico": Poi continua: "Arrivi e ti prendi la maglia numero 10 del Barcellona, ti mette addosso gioielli con grossi diamanti, fingi di essere americano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rami durissimo con Lamine Yamal: "Non lo sopporto, quei pantaloni abbassati..."