Pistoia, 23 luglio 2025 – E’ prevista per il 7 settembre l’attivazione dell’intera nuova tratta ferroviaria a doppio binario tra le stazioni di Pistoia e Montecatini Terme che si estende per 12 chilometri. Dal 7 al 14 settembre, come prevedono le norme, saranno effettuate le corse necessarie a garantire i massimi standard di prestazione della linea in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico e il 15 settembre, per la riapertura delle scuole, il servizio sarà attivo a tutti gli effetti, dopo anni di enorme sofferenza per i pendolari che soprattutto nel periodo estivo hanno dovuto sopportare l’interruzione della tratta, con i bus sostitutivi che allungavano e non di poco i tempi di percorrenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini, finisce l’odissea: linea pronta da settembre