Quel pipistrello aveva un sapore molto salato l’antirabbica non è stata affatto divertente | quando Ozzy Osbourne ha morso la testa del volatile sul palco

È con profondo cordoglio che il mondo della musica saluta Ozzy Osbourne, leggendario frontman dei Black Sabbath e pioniere dell'heavy metal, scomparso all'età di 76 anni. La famiglia ha comunicato la triste notizia con queste parole: "È con un dolore inesprimibile che annunciamo la scomparsa del nostro amato Ozzy, avvenuta questa mattina mentre era circondato dall'affetto dei suoi cari". Nel 2020, l'artista aveva rivelato pubblicamente di soffrire del morbo di Parkinson. La famiglia ha chiesto rispetto per la propria privacy in questo momento di lutto. Con Osbourne se ne va una delle figure più iconiche e influenti della storia del rock.

Ozzy Osbourne, le ultimissime sul ruolo nel concerto di addio dei Black Sabbath - Ozzy Osbourne si sta dedicando anima e corpo per partecipare all’imminente concerto di addio dei Black Sabbath, Back To The Beginning, che si terrà nella sua città natale, Birmingham presso il Villa Park il prossimo 5 luglio Ma a causa dei recenti problemi di salute e degli interventi chirurgici, l’icona del rock 76enne ha dichiarato che i tempi delle sue folli esibizioni sono definitivamente finiti.

Morto Ozzy Osbourne, il cantante aveva 76 anni: leggenda dell'heavy metal, fu il frontman dei Black Sabbath - Addio a Ozzy Osbourne. Il leggendario cantante heavy metal è morto all'età di 76 anni. Ad annunciarlo sono stati i familiari con una nota: «È con una tristezza che le.

Ozzy Osbourne sarà in piedi per l’ultimo concerto dei Black Sabbath? - Il momento dei titoli di coda si avvicina anche per idoli che ci sembravano ‘eterni’. Il concerto di addio dei Black Sabbath, intitolato "Back to the Beginning", si terrà il 5 luglio prossimo al Villa Park di Birmingham, città natale della band.

È Morto Ozzy Osbourne, Frontman dei Black Sabbath aveva 76 anni. Leggenda dell'heavy metal, personaggio discusso e a volte criticato per i suoi eccessi, famoso per aver morso un pipistrello durante un concerto, risapute erano le sue dipendenze da droga

Ozzy Osbourne morde un pipistrello: il video diventato leggenda - Il 20 gennaio 1982, il mondo dell’hard rock fu segnato da uno degli episodi più incredibili e controversi della storia della musica: Ozzy Osbourne, l’ex frontman dei Black Sabbath appena lanciato ... Scrive tag24.it

Ozzy Osbourne, una morte tra enigmi e misteri - Nel 2023 disse di considerare il suicidio assistito. Lo riporta rockol.it