Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Il valore del PSV oggi, 23 Luglio 2025, si attesta a 37,41 €MWh. Questo dato rappresenta il prezzo medio registrato al Punto di Scambio Virtuale (PSV) italiano nella giornata odierna, fornendo un riferimento chiave per operatori, aziende e consumatori che seguono l’andamento del mercato del gas naturale all’ingrosso. L’andamento recente del PSV mostra una fase di leggera flessione rispetto ai picchi raggiunti a metĂ mese. Dopo aver toccato valori superiori ai 39 €MWh tra il 14 e il 15 Luglio 2025, il prezzo ha iniziato una graduale discesa, stabilizzandosi negli ultimi giorni su livelli compresi tra i 36 e i 38 €MWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

