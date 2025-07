Quando la Finale degli Europei di calcio femminile 2025? Orario programma tv streaming

La Finale degli Europei 2025 di calcio femminile si giocherĂ domenica 27 luglio (ore 18.00) al St. Jakob Park di Basilea. SarĂ la localitĂ svizzera a ospitare l’atto conclusivo della rassegna continentale che incoronerĂ le nuove campionesse: da una parte l’Inghilterra, che ha battuto l’Italia per 2-1 ai supplementari, dall’altra la Spagna, che ha regolato al Germania per 1-0 dopo 120?. Le inglesi cercheranno di difendere il titolo conquistato tre anni fa per la prima volta nella loro storia, quando di fronte al proprio pubblico di Wembley sconfissero la Germania. Le iberiche inseguiranno il primo sigillo della loro storia e proveranno a trionfare da Campionesse del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la Finale degli Europei di calcio femminile 2025? Orario, programma, tv, streaming

