Le democrazie liberali si fondano sul pluralismo, sulla coesistenza di molteplici gruppi sociali portatori di visioni, interessi e valori differenti. Questa pluralit√† alimenta il dibattito politico, offre alternative di policy e rafforza la capacit√† dei sistemi democratici di risolvere i conflitti in modo pacifico. La libert√† di espressione, il pluralismo dei media e i diritti individuali sono pilastri di questo equilibrio. Tuttavia, avvisa uno studio dello European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats ‚ÄúSocial identities and democratic vulnerabilities: Learning from examples of targeted disinformation‚ÄĚ, proprio la natura aperta e inclusiva delle democrazie pu√≤ essere sfruttata da attori ostili per diffondere disinformazione, manipolare le percezioni collettive e indebolire la fiducia nelle istituzioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Psyops e bias cognitivi. Ecco come funzionano le armi di distrazione di massa