PSVITA Into the Breach arriva su PS Vita con un port

Finalmente¬† Into the Breach, il celebre gioco strategico a turni sviluppato da Subset Games, √® disponibile su¬† PlayStation Vita ¬†grazie a un port realizzato da¬† Rinnegatamante! Questo progetto √® un¬† wrapperport ¬†che permette di eseguire i file eseguibili¬† ARMv7 della versione Android ¬†su PS Vita. Il funzionamento √® ingegnoso: il gioco viene caricato in memoria, gli import vengono risolti con funzioni native e il codice viene modificato per garantire un‚Äôesecuzione fluida. In pratica, viene creato un¬† minimalista ambiente Android emulato ¬†in cui il gioco gira in modo nativo. Requisiti. Per poter giocare a¬† Into the Breach ¬†su PS Vita, √® necessario avere: libshacccg. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

