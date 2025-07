PS5 grazie al nuovo aggiornamento è possibile associare il DualSense a più dispositivi

Dopo anni di richieste da parte degli utenti, Sony introduce una novità molto attesa: il controller DualSense di PS5, incluso il modello Edge, può finalmente essere associato a più dispositivi contemporaneamente. Grazie all’ultimo aggiornamento software in fase beta, gli utenti possono registrare fino a quattro dispositivi — ad esempio PS5, PC Windows, Mac e smartphone — e passare da uno all’altro con una semplice combinazione di tasti, senza dover ripetere l’accoppiamento Bluetooth ogni volta. L’obiettivo di Sony è chiaro: offrire un’esperienza di gioco più fluida, flessibile e integrata tra più piattaforme. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PS5, grazie al nuovo aggiornamento è possibile associare il DualSense a più dispositivi

