Pronostico Vitoria-Sport Recife | la sconfitta che profuma di retrocessione

Vitoria-Sport Recife è una partita della sedicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:30 tv, probabili formazioni, pronostico. Lo Sport Recife è desolatamente ultimo in classifica: senza nessuna possibilità – dopo tredici partite giocate – di rientrare in corsa per la salvezza. Direte voi: ma non è troppo presto? Forse lo è, in generale, ma non in questo caso. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tre punti conquistati fino ad ora, solamente cinque gol fatti e 21 subiti. Peggior attacco di gran lunga, ma non la peggior difesa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Vitoria-Sport Recife: la sconfitta che profuma di retrocessione

