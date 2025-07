Santos-Internacional è una partita della sedicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì: tv, probabili formazioni, pronostico. Tre vittorie di fila prima di una caduta inaspettata. Fragorosa. Anche nel risultato finale. Non ci arriva nei migliori dei modi il Santos al prossimo match in programma nella notte tra mercoledì e giovedì contro l’Internacional. Una partita questa che nasconde diverse insidie anche per via del momento di forma che la formazione ospite sta vivendo. (Lapresse) – Ilveggente.it Due affermazioni – entrambe per uno a zero – che hanno messo in evidenza anche una forza difensiva che non può passare inosservata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Santos-Internacional: vittoria e aggancio