Pronostico RB Bragantino-Flamengo | il fattore campo non esiste

Bragantino-Flamengo è una partita della sedicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì: tv, probabili formazioni, pronostico. La vittoria arrivata nei minuti finali contro il Fluminense ha permesso al Flamengo di rimanere agganciato al Cruzeiro, che sì è ancora davanti di tre punti, ma che ha una partita in piĂą. Una vittoria di fondamentale importanza per i rossoneri, che si sono immediatamente messi alle spalle il passo falso contro il Santos. Pronostico Bragantino-Flamengo: il fattore campo non esiste (Lapresse) – Ilveggente.it Adesso il compito sarĂ complicato per Jorgihno e compagni, che vanno in trasferta sul campo della squadra terza in classifica e che sanno benissimo che sarĂ durissima. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

