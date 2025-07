Pronostici Europa League 24 luglio | il match clou si gioca ad Istanbul

Europa League, la sfida piĂą interessante del secondo turno è quella tra Besiktas e Shakhtar Donetsk: i turchi puntano sul fattore campo. Il programma meno ricco, tra le tre manifestazioni europee che in queste settimane sono tornate protagoniste con i turni preliminari, è quello dell’ Europa League. Almeno per ora. Nella seconda competizione continentale per ordine d’importanza giovedì 24 luglio sono in calendario “solo” otto partite, valide per l’andata del secondo turno di qualificazione alla fase campionato: le vincenti delle doppie sfide avanzeranno al terzo turno, le perdenti invece “retrocederanno” al terzo turno di Conference League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

