Programmi tv mercoledì 23 luglio 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata

Su Rai Uno Sister Act, su Sky Cult Back to Black, su Sky Uno Nosferatu. Guida ai programmi Tv della serata di mercoledì 23 luglio 2025. Commedia con Sister Act su Rai Uno, action con Wasabi su Rai Movie, emozioni familiari con Un viaggio indimenticabile su Iris. Avventura con Jumanji su Sky Family, brividi gotici con Nosferatu su Sky Uno, musica con Back to Black su Sky Cult. Thriller con Safe House, sport e cuore con Il campione, passione con Miller’s Girl. Di seguito i dettagli con i principali programmi della sera di mercoledì 23 luglio. FILM. Alle 21.30 su Rai Uno, torna la suora più svitata di Hollywood con Sister Act. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi tv mercoledì 23 luglio 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata

